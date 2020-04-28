AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılacak mı? AVM'lerin açılış tarihi belli mi?
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AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılacak mı? AVM'lerin açılış tarihi belli mi?

Koronavirüs önlemleri nedeniyle AVM'lerde uygulanan tedbirler konusunda vatandaşlar merak dolu sorular soruyor. Alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağını merak edenler AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılacak mı? AVM'lerin açılış tarihi belli mi gibi soruların yanıtlarını arıyor.

AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılacak mı? AVM'lerin açılış tarihi belli mi?
28.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:09

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan AVM'ler açılmak için gün sayıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lerin açıış tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılacak mı? AVM'lerin açılış tarihi belli mi?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sözcü'de yer alan habere göre, firmalar kapattıktan sonra AVM'lerin de kapattığını ve geniş bir kesimin iş yapamadığını ifade eden Altaş, "Perakendeciler kapatma kararı aldığı için kapatmak zorunda kaldık. Biz ilk etapta kontrollü olarak devam etmeyi düşünüyorduk. Ancak olmadı. Bu aşamada ad AVM'lerin açılması için perakendecilerin talebinin oluşması lazım. Ben AVM'leri açacağım ama büyük firmalar kepenklerini kaldırmayacak. Böyle olmamalı. Perakendeciler gerekli talebi bize iletirse ve Bilim Kurulu da bir mahsur görmezse biz 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılışa hazırız" şeklinde konuştu.

KADEMELİ AÇILIŞ NEDİR?

Kademeli açılış hakkında bilgi veren Altaş, "Kent olarak bir ayrım yapmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. Bütün kentlerde aynı anda açılış olabilir. Talebin yoğun olduğu kentlere öncelik tanınabilir. Açılacak olan AVM'ler için tek tek inceleme yapılmalı. Kapalı ve açık mimarideki AVM'ler incelenmeli. İlk etapta açık mimarideki AVM'ler açılabilir. Caddeye olan cephesi geniş olan AVM'ler daha kolay açılabilir. Kapalı mimarideki AVM'lere ise en son sıra gelecektir" ifadelerini kullandı.

AVM'LERİN TAMAMEN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

AVM'lerin dükkanını açmak istemeyen perakendecilere yaptırım uygulayabileceğini anlatan Altaş şu ifadeleri kullandı: "Biz 11 Mayıs'ta kademeli olarak, haziran ayı başından itibaren ise tamamen tam kapasite ile açılmayı planlıyoruz. Perakendeci 'Hayır ben açmıyorum' dediğinde bunun hukuki sonuçlarına katlanır. Biz bugüne kadar elimizi taşın altına koyduk, kira almadık. Perakendecinin de artık hem AVM'ler hem de vatandaş için adım atması lazım."

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