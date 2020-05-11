AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da kapılarını açan AVM'lerde yoğunluk yaşanmadı. Alışverişe gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

AVM'lerdeki restoran, sinema salonu ve çocuk oyun alanları hizmet vermeye başlamadı.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ve öğrencilerin çoğunun bu iki kentten ayrılması nedeniyle daha önceden öğrenci yoğunluğu ile dikkati çeken AVM'lerde alışılmış görüntüler yaşanmadı.

Kaynak: AA