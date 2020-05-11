AVM'ler kapılarını yeniden açtı
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AVM'ler kapılarını yeniden açtı

AVM'ler kapılarını yeniden açtı
11.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:28

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri (AVM), müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri (AVM), müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri yeniden faaliyete geçti. Adana'da da alışveriş merkezleri, yeniden düzenlenen giriş ve çıkışların dezenfekte edilmesinin ardından müşterilerini kabul etti. Merkez Seyhan ilçesindeki bir AVM'ye gelen vatandaşları yüzlerinde maske ve siperlik bulunan güvenlik görevlileri karşıladı. Girişte 2 metre aralıklarla bekleyip güvenlik kontrolünden geçen müşterilerin maskelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ateşleri de ölçülen müşteriler, tedbirlere uyularak içeriye alındı.

Alışveriş merkezinin zeminine de belirli aralıklara sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar yerleştirildi, Kovid-19 tedbirlerinin anlatıldığı uyarı levhaları konuldu. Ayrıca, AVM içerisinde 15'er dakika arayla sosyal mesafeye uyulması için ses sisteminden uyarılar yapıldı. Tuvalet ve lavaboların bulunduğu alanda ise temasın engellenmesi için kapılar kaldırıldı.

AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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