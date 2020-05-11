AVM'ler kapılarını yeniden açtı
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AVM'ler kapılarını yeniden açtı

AVM'ler kapılarını yeniden açtı
11.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:20

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bulunan Highway Outlet AVM, yasağın kalmasıyla birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. AVM'nin Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske verilmekte, ateşleri ölçülmekte ve dezenfektan dağıtılmakta.

AVM içerisinde ise ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden yapmakta.

Öte yandan açıl tavana sahip olan AVM yüzde yüz temiz hava ile havalandırılmakta. AVM içerisinde bulunan işyerleri de kendi çerçevelerinde tedbirlerini alarak müşterilerini kabul etmekte.

Bir kaç gün içerisinde AVM'de termal kamera ile de uygulamaya başlanacak.

AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Kaynak: AA

Manşet

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