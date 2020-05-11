AVM'ler kapılarını yeniden açtı
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AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden açıldıKayseri'de kontrollü şekilde hizmete açılan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

AVM'ler kapılarını yeniden açtı
11.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:34

Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden açıldı

Kayseri'de kontrollü şekilde hizmete açılan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, mağazalara kontrollü şekilde kabul edildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki AVM'de de günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına dikkat edilip ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Mağaza çalışanları ve müşterilerin maske taktığı gözlendi.

AVM Müdürü Rıdvan Öğütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş merkezlerinin açılması kararıyla kendilerinin de gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ateşi ölçülmeden ve maskesi olmadan kesinlikle AVM'ye alınmayacağını vurgulayan Öğütçü, "Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını önemseyerek ve dikkate alarak bugün test açılışını yaptık. Kendimizi hem sınama anlamında prova yapalım istedik. Bundan sonra her 10 metrekareye 1 müşteri alacağız. Bu, hassas hareket ettiğimiz bir konu. Bundan sonra yeteri kadar müşteri alabileceğiz." diye konuştu.

Sivas

Sivas'ta da alışveriş merkezi faaliyetlerine başladı.

AVM girişleri şeritlerle ikiye bölünerek giriş ve çıkış yapan müşterilerin birbirine temas etmemesi için düzenlendi.

Az sayıda mağazanın açık olduğu AVM'nin girişlerine el dezenfektanları konuldu.

Sakin olduğu gözlenen AVM'ye maskesiz girişe izin verilmedi.

Nevşehir

Nevşehir'deki AVM'lerde vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Az sayıda mağazanın açık olduğu görülürken vatandaşlar yeniden hizmete açılan iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdi.

Güvenlik görevlisi, mağaza çalışanları ve vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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