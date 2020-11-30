AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır? AVM çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Ülkemizde koronavirüs salgınından dolayı 30 Kasım tarihi itibariyle yeni kısıtlamalar açıklandı. Bunun üzerine merak edilen başlıklar arasında AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır? AVM'ler kapanacak mı?

Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alışveriş merkezilerinde de kısıtlamaların uygulanacağını belirtmişti. Ülkemizde artan vakalar sonrası tedbirler alınmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "AVM'ler kapanacak mı?" sorusu da böylece yanıt buldu. İşte AVM HES kodu ile ilgili detaylar...

AVM'LER KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "AVM'ler kapatılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir." ifadelerine yer verdi.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

16 Kasım'da alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabiliyorlardır. 30 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı'nda ise müşteri sayısında sınırlandırma fikrinin hayata geçirilmesi planlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS GENELGESİ

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

Kuaförler ve berberler kapalı olacak.

AVM HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır



HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES kodu almak için buraya tıklayınız

HAYAT EVE SIĞAR KODU NASIL ALINIR?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore'dan indirmek için tıklayın.