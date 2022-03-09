Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için günlerdir yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, kent genelinde etkisini göstermeye başladı. 4 gün sürmesi beklenen fırtına nedeniyle kent genelinde bir dizi önlem alındı. Peki, AVM'ler kapalı mı? Kar yağışı nedeniyle AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler ne zaman açılır? AVM Alışveriş Merkezleri ne zamana kadar kapalı kalacak? AVM kaç gün kapalı kalacak?

AVM'LER KAPALI MI? AVM'LER KAPANACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre, AVM'ler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde resmi ve özel kurumlarda eğitime 14 Mart tarihine kadar ara verildi. Kamu personeli 10 ve 11 Mart tarihlerinde idari izinli sayıldı. Tüm otogarlardan şehirler arası otobüslerin çıkışları durduruldu. Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyahat eden kamyon ve tırların şehre girişleri yasaklandı. AVM'ler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Motokurye, motor ve scooterların trafiğe çıkışları yasaklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI NEDİR?

İstanbul Valiliği'nin karla mücadele kapsamında aldığı önlemler şöyle:

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kur'an kursları, çeşitli kurslar. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri. resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere. bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

3- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

4- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, iş, ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

5- Esenler. Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon. ve tırların, ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,

7- İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda: AVM'Ierin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

8- Motokuryeler, motor ve scooterların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına, karar verildi.

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