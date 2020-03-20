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Türkiye, Ekonomi

AVM'ler, kapalı mağazalardan kira almayacak

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi.

20.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:42
AVM'ler, kapalı mağazalardan kira almayacak

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi. Kapalı mağazalar için işletmelere kira faturası düzenlenmeyecek.

Kaynak: Dunya.com

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