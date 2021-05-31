AVM'ler kaçta açılıyor? AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri
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AVM'ler kaçta açılıyor? AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri

AVM'ler kaçta açılıyor? AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri
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AVM'ler kaçta açılıyor? AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri... 1 Haziran'da AVM'ler açık mı? Soruları tam kapanmanın ardından merak edilliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Bugün AVM'ler açık mı? AVM saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

AVM'ler kaçta açılıyor? Alışveriş Merkezlerine gidecek olan ya da gitmeyi düşünenler AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılara da yer verdi. İşte AVM açılış, kapanış saatleri...A

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Alışveriş merkezleri (AVM); hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI? AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

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