AVM'ler iş yerlerini ciro üzerinden kiralasın önerisi Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AVM'lerde faaliyet gösteren kiracı işletmelerin mülk sahipleri ile yaşadıkları kiralama sıkıntısının metrekare üzerinden değil, ciro üzerinden anlaşmayla aşılabileceğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AVM'lerde faaliyet gösteren kiracı işletmelerin mülk sahipleri ile yaşadıkları kiralama sıkıntısının metrekare üzerinden değil, ciro üzerinden anlaşmayla aşılabileceğini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, AVM yöneticilerinin mülk sahiplerine kiralanan iş yerlerinin durumunu gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Kiracı işletmeler ve mülk sahipleri arasında yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik tavsiyelerini sıralayan Ömer Gülsoy, "Pandemi sürecinde kiracı işletmeler mülk sahipleriyle sıkıntı yaşadı. AVM'ler için metrekare üzerinden değil, ciro üzerinden kiralama yoluna gidilmelidir." önerisinde bulundu.

Kiraların mutlaka Türk lirası üzerinden yeniden revize edilmesi gerektiğini belirten Gülsoy, "Yoksa bu dayatmalarla mülkünü kiraya verecek kiracı, müteşebbis bulamazsınız." dedi.

Konuşmasında e-Ticaret'in öneminin altını çizen Ömer Gülsoy, salgın sürecinde sağlık, gıda, hijyen gibi bazı sektörlerin dışında neredeyse tüm alanlarda ticaretin yavaşladığını, çarkların durduğunu belirtti.

Bu süreçte e-Ticaret'in kesintiye uğramadığına dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bilakis e-Ticaret 5-10 yıllık hedefine 5-10 haftada ulaştı. Son 2 yıldır göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyu her platformda e-Ticaret'in önemini vurgulamaktayız. e-Ticaret konusunda eğitimler, paneller, konferanslar düzenledik. Bu salgınla e-Ticaret'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kurumsallaşmanın, markalaşmanın elzem olduğu ekonomi dünyasında rekabet edebilmek için yeni dönemde ne üretirsek üretelim, ne satarsak satalım mallarımızın dijital platformlarda tanıtımını iyi yaparak ambalajdan, kargoya kadar e-Ticaret ve e-İhracat'ta mutlaka daha etkili olmayız. Önümüzdeki yıllarda 2020 yılı dijitalleşmenin, e-Ticaret'in ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır."

"Hazirandan itibaren ihracatta artış gözlüyoruz"

İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Ömer Gülsoy, ilk 6 ayda Türkiye ihracatının yüzde 15 küçüldüğünü kaydetti.

Bu yılın ikinci yarısında ihracatta geçen yılın rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gülsoy, "Bu yılın ilk 6 ayında TİM verilerine göre yaklaşık 880 milyon dolar ihracat yapmışız. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 990 milyon dolardı. Bu yılın ilk 6 ayında Serbest Bölge'den de yaklaşık 218 milyon dolar ihracat yapılmış. İkisini topladığımız da 1,1 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolar ihracat yapmıştık. Hazirandan itibaren ihracatta bir artış gözlüyoruz. Önümüzdeki 6 ay da böyle devam ederse geçen yıl rakamını inşallah yakalarız diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA