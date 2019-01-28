AVM'ler için 'saat ayarı' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" dedi.