AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık?

AVM'ler cumartesi açık mı? Kademeli normalleşmenin ikinci seviyesi 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Haziran döneminde cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarında da güncelleme yapıldı. AVM'de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Peki, AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? AVM'ler hafta sonu açık mı?

AVM'ler cumartesi açık mı? Kademeli normalleşmenin ikinci seviyesi 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Haziran döneminde cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarında da güncelleme yapıldı. AVM'de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Peki, AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? AVM'ler hafta sonu açık mı? İşte detaylar haberimizde…

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde AVM'ler açık olacak. AVM'ler hafta sonunda cumartesi günleri açık olacak pazar günleri ise kapalı olacak.

AVM'LER CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtidi.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalles¸me do¨neminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nleri 22.00-¬05.00 saatleri arasında; Pazar gu¨nleri ise Cumartesi gu¨nu¨ saat 22.00'den bas¸layıp Pazar gu¨nu¨nu¨n tamamını kapsayacak ve Pazartesi gu¨nu¨ saat 05.00'de tamamlanacak s¸ekilde sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL