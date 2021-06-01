AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık?

AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık?
Haberler.com - Haberler | Gündem

AVM'ler cumartesi açık mı? Kademeli normalleşmenin ikinci seviyesi 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Haziran döneminde cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarında da güncelleme yapıldı. AVM'de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Peki, AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? AVM'ler hafta sonu açık mı?

AVM'ler cumartesi açık mı? Kademeli normalleşmenin ikinci seviyesi 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Haziran döneminde cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarında da güncelleme yapıldı. AVM'de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Peki, AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? AVM'ler hafta sonu açık mı? İşte detaylar haberimizde…

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde AVM'ler açık olacak. AVM'ler hafta sonunda cumartesi günleri açık olacak pazar günleri ise kapalı olacak.

AVM'LER CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtidi.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalles¸me do¨neminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nleri 22.00-¬05.00 saatleri arasında; Pazar gu¨nleri ise Cumartesi gu¨nu¨ saat 22.00'den bas¸layıp Pazar gu¨nu¨nu¨n tamamını kapsayacak ve Pazartesi gu¨nu¨ saat 05.00'de tamamlanacak s¸ekilde sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Demet Evgar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:00:30. #1.16#

title