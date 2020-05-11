AVM'ler açıldı
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AVM'ler açıldı

AVM'ler açıldı
11.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:48

AVM'ler açıldı Alışveriş Merkezleri sosyal mesafe kuralı ile açıldı Yıldız: "Sanki ilk geldiğim yer, yabancı bir yer sandım" AVM Müdürü Kurt: " Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu tavsiyeleri ile kapatılan Alışveriş...

AVM'ler açıldı

Alışveriş Merkezleri sosyal mesafe kuralı ile açıldı

Yıldız: "Sanki ilk geldiğim yer, yabancı bir yer sandım"

AVM Müdürü Kurt: " Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu tavsiyeleri ile kapatılan Alışveriş Merkezleri kapılarını vatandaşlara açtı. AVM'ye uzun zaman sonra giren vatandaşlar, farklı bir duygu yaşadıklarını sanki ilk defa gittikleri yer gibi hissettiklerini belirtirken, AVM Müdürü Hüseyin Avni Kurt, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getirdi.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden kısa bir süre sonra AVM'ler de kapılarını müşterilerine kapatmıştı. Tartışmalı bir süreçten sonra kimi bilim insanlarının itirazları olsa da AVM'ler bugün itibarıyla açıldı. Düzce'de ki alışveriş merkezi girişinde güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçer cihazlarla vatandaşların ateşleri ölçülürken, maskesiz kimsenin girmemesi için de uyarılarda bulunuyor. Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazalarda soysal mesafe kuralları uygulanıyor. AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalırken, Asansörlerde Düzce'de hizmet vermeyecek.

'Sıkıcı bir dönem sonrası, AVM'lerin açılması bizi mutlu etti"

Düzce'de ki alışveriş merkezinde Giyim üzerine dükkanları bulunan Sinem Yılmaz, uzun bir aradan sonra dükkanlarını açtıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, " Sıkıcı bir dönemdeydik. Tekrardan açılması bizim için güzel oldu. Fazlasıyla bir özlemimiz vardı. Sürekli evde oldukça buraya gelmek için can atıyorduk. Mağaza içerisinde 1.5 metre kuralımız var. Maskesiz hiçbir şekilde içeriye müşteri almayacağız. Eldiven ve maske takıyoruz" dedi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Alışveriş Merkezi'nin Müdürü Hüseyin Avni Kurt, AVM içerisinde tüm dezenfektasyon çalışmalarını yaptıklarını, restaurant, spor salonu, ve sinema salonunu açmadıklarını belirtirken şöyle konuştu: " Mağazalarımızın tekrardan açılması ile beraber AVM'miz açılış yapmakta. Sosyal mesafelerimizi koruyoruz. Yerlerde gerekli tedbirleri aldık. Uyarıcı afişlerimizi taktık. Dezenfekte işlemlerini mağaza içerisi ve AVM genelinde yaptık. Bu süre zarfı içerisinde ziyaretçilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Girişlerimizde ateş ölçerlerimiz, maskelerimiz, Dezenfekte işlemlerimiz yürüyen merdivenlerimiz sürekli temizlenecek. Yerlerimizde sosyal mesafe şeritlerimiz olacak. Giriş çıkış yollarımızı ayırdık. Mağaza önlerinden bir gidiş bir geliş şeklinde olacak. Fast Food katımızı kapattık. Sinemamız kapalı, çocuk oyun alanlarımız kapalı, mescitlerimiz kapalı. Bu aşamada açılan mağazalarımız ile beraber yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Yabancı bir yere gelmiş gibi olduk"

AVM'nin açılması ile ilk girenlerden birisi olan Selçuk Mustafa Yıldız, " İçeri girdik ama içerisi bomboş durumda. AVM açıldı ama açılmayan bir sürü mağaza var. Şu anda yabancı bir yere gelmiş gibi olduk. Bir farklılık hissettik. Sakinlik var, farklılık var, heyecan yok, Eskisi gibi değildi. Bazı şeyler değişti" şeklinde konuştu.

Düzce'de ki AVM'nin giriş çıkışlarında güvenlik görevlileri her gireni sayarken, maksimum sayıya gelince içeri vatandaşlar alınmayacak.

AVM'ler açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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