AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler kaçta açılıyor?

AVM'lerin çalışma saatleri, pandemi tedbirlerinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri belirli saatlerde faaliyet gösterecek. Peki, Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı? AVM'ler açık mı?

AVM'lerin çalışma saatleri, koronavirüs tedbirlerinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri belirli saatlerde faaliyet gösterecek. Peki, Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

AVM'LER AÇIK MI? AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

AVM'LERDE HES KODU ZORUNLU MU?

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.