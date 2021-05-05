AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? Tam kapanmada AVM çalışma saatleri nelerdir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde AVM'lerin durumu ile ilgili detaylar merak ediliyor. AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlarımız AVM'ler açık mı, kapalı mı? sorularını merak ediyor. Peki, AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? Tam kapanmada AVM çalışma saatleri nelerdir? Tam kapanmada AVM'ye gidebilir miyiz? Tam kapanmada AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde AVM'lerin durumu ile ilgili detaylar merak ediliyor. AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlarımız AVM'ler açık mı, kapalı mı? sorularını merak ediyor. Peki, AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? Tam kapanmada AVM çalışma saatleri nelerdir? Tam kapanmada AVM'ye gidebilir miyiz? Tam kapanmada AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri neler? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA AVM'LER AÇIK MI?

Son Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen yerler ve kişiler hariç tüm işletmeler kapalı olacak.

Yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.

Tam kapanma genelgesine göre AVM'lerde sadece marketler açık olacak. Zincir marketlerle ilgili alınan karara göre ise zincir marketler Pazar günü kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL