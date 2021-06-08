AVM'ler açık mı? 2021 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri: AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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AVM'ler açık mı? 2021 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri: AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'ler açık mı? 2021 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri: AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Alışveriş merkezleri AVM çalışma saatleri 2021, Haziran ayı itibarı ile merak konusu oldu. Normalleşmeye geçilmesi ile beraber alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri de değiştirildi. Peki, AVM'ler açık mı? 2021 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri: AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM açık mı?

Alışveriş merkezleri AVM çalışma saatleri 2021, Haziran ayı itibarı ile merak konusu oldu. Normalleşmeye geçilmesi ile beraber alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri de değiştirildi. Peki, AVM'ler açık mı? 2021 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri: AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM açık mı? İşte detaylar haberimizde…

AVM'LER AÇIK MI?

4 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

AVM'LER HAFTA SONU KAPALI MI?

Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

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