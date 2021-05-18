AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Soruları tam kapanmanın ardından merak edilliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki , AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'le açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?