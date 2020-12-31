AVM'ler 2021 yılından umutlu

Bu yılı ziyaretçi sayılarında ve cirolarda belli kayıplarla kapatacaklarını ancak AVM'ler olarak bu durumun telafisi için 2021'de umutlu olduklarını dile getiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Yeni yıla umutla bakıyoruz.

Bu yılı ziyaretçi sayılarında ve cirolarda belli kayıplarla kapatacaklarını ancak AVM'ler olarak bu durumun telafisi için 2021'de umutlu olduklarını dile getiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Yeni yıla umutla bakıyoruz. Sektör olarak, pandeminin etkisinin aşı ve ilaç çalışmaları sayesinde azalmasına paralel olarak, 2021'nin ilk çeyreğinden sonra, hızla geçmiş yılların performanslarını yakalayacağımıza dair umutluyuz" dedi.

Mart ayından bu yana Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel pandemi nedeniyle ciro ve ziyaretçi adetlerinde 2020 yılını kayıplarla tamamlayan AVM sektörü, bu kayıpların telafisi için normalleşme sürecinin başlayacağı tahmin edilen 2021 yılını karşılamaya hazırlanıyor. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "2020 yılı, pandemi nedeniyle hem cirolarda hem de ziyaretçi sayılarında kayıplar yaşadığımız ancak sağlık tedbirlerini elden bırakmadan yola devam ettiğimiz, markalarımızla el birliğiyle, yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmeye çabaladığımız bir yıl oldu. Ziyaretçi adetlerinde, pandemi öncesine kıyasla, yılı yüzde 35'ler seviyesinde bir kayıpla kapatacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Isıgöllü, "Yılın tamamında cirolarda da kaybımız benzer seviyelerde gerçekleşti. Dünya genelindeki aşı ve ilaç çalışmalarının başarısına paralel şekilde, sektör olarak pandemi öncesindeki ziyaretçi adetlerimizi ve ciroları, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığını odak noktasına alarak sürdürdüğümüz tedbirlerle birlikte, 2021'nin ilk çeyreğinden sonra hızla yakalayacağımıza dair umutluyuz" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ ÖNCELİKLİ OLDU"

Son yayınlanan genelgelerle çalışma saatlerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı bu dönemin, Mart - Mayıs ayları arası yaşanan tam kapanma dönemi hariç, en çok kaybın yaşandığı dönem olduğunu kaydeden Isıgöllü, "2020 yılında, outlet konseptiyle yılın 365 günü indirimli alışveriş imkanı sunan AVM'mizde, ihtiyaç odaklı ürünler dışındaki kategoriler daha fazla etkilendi. Market alışverişlerinde yıl boyunca hiç kesinti yaşanmadı. Okulların bir süreliğine açılması ve insanların salgına rağmen zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi gibi etkenler ise tekstil grubundaki mağazalarımızın kayıplarını hafifletti. Spor giyimde önceki yılları geçen performanslar gerçekleşti" diye konuştu.

"ÖNLEMLER AVM'LERİ VİRÜS RİSKİNİN EN AZ OLDUĞU YERLERE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Pandemi boyunca ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri sektör olarak yakından takip ettiklerini de dile getiren Isıgöllü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süreci, ilgili Bakanlıkların aldığı tedbirleri harfiyen uygulayarak ve ekstra önlemler de alarak, hasarsız şekilde sürdürdük. 2021 de bu anlamda ödün vermeyeceğimiz bir yıl olacak. İnsanların pek çok farklı ihtiyaçlarıyla ilgili alternatifleri bulabildiği, güvenli yaşam alanları olan AVM'lerimiz, bu önlemler sayesinde bulaş riskinin en az olduğu yerler haline dönüşmüş durumda. Yakın zamanda devreye giren HES uygulamasının da büyük katkısı oldu. Alınan üst düzey önlemlerle birlikte, markalarımızla, personellerimizle ve ziyaretçilerimizle dayanışma içerisinde olamaya devam ederek, 2021'in ilk çeyreğiyle birlikte hızlı toparlanmalar yaşayacağımızı öngörüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı