Avm'ler 2017'de 110 Milyar TL Ciro Elde Etti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, "2017 yılında ciroda 110 milyar lirayı yakaladık. 2018 yılında 125 milyar lira, 2023 yılında ise 200 milyar lira ciro hedefliyoruz" dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company iş birliğiyle hazırlanan, 'AVM Endeksi' düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. 2017 yılında AVM ciroları hakkında bilgi veren AYD Başkanı Hulusi Belgü, "2017 yılında ciroda 110 milyar lirayı yakaladık. 2018 yılında 125 milyar lira, 2023 yılında ise 200 milyar lira ciro hedefliyoruz" dedi.

Belgü, bugüne kadar Türkiye genelindeki AVM'lerin 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil ettiğini belirtti. Belgü, "AVM'lerimiz bugün gelinen noktada 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil ediyor. AVM'lerimiz bu anlamda büyük bir parçası olduğu organize perakende sektörü ve büyük çerçevede ülke ekonomimiz için büyük bir katma değer yaratmakla birlikte, toplumsal anlamda da sosyalleşmeye ve kültürel zenginleşmeye de büyük bir fayda sağlıyor" dedi.

"AVM sayısı 2018 yılında 410 olacak"

Belgü 2017 yılında 397 olan AVM sayısının 2018 yılında 410, 2023'de ise 475 olacağını öngördüklerini söyleyerek, "12 milyon metrekare olan kiralanabilir alanların ise 2023 yılında 15 milyon metrekareye, ziyaretçi sayısının ise 2018'de 2,3 milyara ve 2023'te 2,8 milyara ulaşacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Belgü'den 'Kur' yorumu

AYD Başkanı Belgü, kurda yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak, şunları kaydetti: "Çağdaş enstrümanları kullanmadığınız zaman ne yazık ki dövizle ilgili kur artışlarında hep sıçrıyorsunuz. Oysa, gidip kendine opsiyon alma, Hedge etme işini bankalarla görüşseniz, dövizle ilgili problem yaşamayacaksınız. Hep gündemimizi meşgul eden konulardan biri bu, perakendecinin çağdaş uygulamaları öğrenmeleri lazım ki yaşanan fırtınalarda önlem alabilsinler. Parayı idare ederken finansal enstrümanları hem AVM'cilerin hem de perakendecilerin kullanmaları gerek. Her zaman Türkiye'de dövizin artma ihtimali var, bunu bileceğiz, biraz daha düşsün diye beklerseniz, iş hüsranla biter, bunu bilip sigorta edeceksiniz kendinizi."

"2020 yılında yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu yatırımcıları olumsuz etkileyecek"

Hulusi Belgü, 2020 yılında resmileşmesi beklenen Borçlar Kanunu'nun yabancı ve Türk yatırımcıyı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Belgü, "Türkiye'de 2020 yılında yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu alışveriş merkezi yatırımı yapacak olan yabancı yatırımcıyı ve hatta Türk yatırımcıyı olumsuz etkileyecek. Ticari gayrimenkul kiralama ile konut gayrimenkul kiralamayı aynı kanun içinde değerlendiriyoruz, bu ikisi dünyanın her yerinde ayrıdır, öyle işlem görür, bunun değiştirilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

AYD olarak bu konu üzerinde çok çalıştıklarını dile getiren Belgü, "Umut ediyorum ki; bu kanun yürürlüğe girmeden değişecek. Ticari gayrimenkul kiralamayla ilgili farklı bir kanun kabul edilecek. Çünkü bu yanlış bir uygulama. 2020'de böyle bir tehlike geliyor. Bu değişirse yabancı yatırımcı Türkiye'de daha iştahlı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL