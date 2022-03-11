AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Haberler

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AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,  AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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