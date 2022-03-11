AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak - Haberler

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AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak

İstanbul'da kar alarmı verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar alarmı verildi. Alışveriş merkezleri kapılarını 12.00'da açacak, 19.00'da kapatacak.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji kar yağışının ilerleyen saatlerde ve haftasonu şiddetleneceğini duyurdu. İstanbul'da kar tedbirleri genişletildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, resmi sosyal medya hesabından AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeyi paylaştı. Avdagiç, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meteoroloji, alışveriş, İstanbul, kar, Ekonomi, Haberler

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