Avm Kampanyalarında Son Günler

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM) ziyaretçilerine kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.



Yeni yıl için hediye alternatiflerini, yılbaşına özel olarak gerçekleştirilen kampanyalar ve şans odası çek hediyeleri ile ziyaretçilerine sunan Bulvar AVM Samsun'da en avantajlı alışverişler ile fark oluşturuyor. 16 Aralık itibariyle başlayan ve tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes; butona basarak kendi şansını belirlemeye devam ediyor. Ekranda görünen hediye kutularından birini seçen müşteriler 75 TL'ye varan hediye çeklerini anında kazanıyor.



Yeni yıla özel dekorasyonu ve ışık sellerinin hakim olduğu dekorları ile dikkat çeken ve şehrin estetiğine olumlu katkılar sağlayan Bulvar AVM, sosyal medya platformlarındaki yüzlerce fotoğrafa da fon oluşturuyor. Takipçilerinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan AVM, bu platformlar üzerinden gerçekleştirdiği hastag yarışması ile bünyesinde bulunan birçok markasından geçerli olan 50 TL hediye çekleri kazandırıyor. AVM'nin Gazi Caddesi üzerinde bulunan ışıklı "mutlu yıllar" mesajı önünde çekilen fotoğrafı "#bibulvaryap hastagi" ile paylaşan herkes, bu etkinliğe katılabiliyor.



200 TL alışverişe 75 TL kazanma fırsatı sunan Şans Odası Kampanyası 31 Aralık 2017'ye, "#bibulvaryap hastagli" fotoğraf yarışması ise 29 Aralık 2017'ye kadar devam edecek. - SAMSUN