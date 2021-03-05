AVM kaçta açılıyor? AVM'ler cumartesi günü açık mı? AVM açılış saatleri...

Alışveriş Merkezleri (AVM) kaçta açılıyor ve cumartesi günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi günü kapalı tutulan AVM'ler, yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, AVM kaçta açılıyor? AVM'ler cumartesi günü açık mı? AVM açılış saatleri.

AVM'ler cumartesi günü açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbirler içerisinde yer alan AVM'ler için gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, açık olacağı saatler de değişkenlik gösterdi. Peki, AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ - KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında açık oluyor.

AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU

Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

AVM'LER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapalı tutulan AVM'lerin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte cumartesi günleri yeniden açılması bekleniyor. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde sadece cumartesi günü açık olması beklenen AVM'lerin diğer illerde ise cumartesi ve pazar günü açık olması bekleniyor.