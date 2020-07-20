AVM inşaatında 4 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden AVM inşaatında yaklaşık 4 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.
20.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:01
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden AVM inşaatında yaklaşık 4 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde yapımına devam edilen alışveriş merkezi inşaatında çalışan H.B. (26) isimli işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü.
Yaralanan işçi H.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA