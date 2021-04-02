AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği

Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. AVM, iş birliği kapsamında, karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yurtdışında sık kullanılan elektrikli Türkiye'de de popüler hale gelen ve scooter kiralama girişimlerinin ardından Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kullanıcı dostu mobil uygulaması ile anlık kiralama imkanı sağlayan ve şehir içi ulaşımı kolaylaştıran BinBin artık Akasya ana giriş kapısı önünde. Bu iş birliği ile karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan Akasya çevreci, eğlenceli ve pratik ulaşım çözümlerini hayata geçiriyor. Alışveriş merkezine gidiş ve gelişlerde BinBin kullananlarını çok özel indirimler ve süprizler de bekliyor. Kullanıcılar, BinBin sürüşlerinde Akasya Mobil Uygulamasını indirerek iki kullanımlık kod ile iki kez yüzde 20 indirimli sürüş keyfi yaşayacaklar. Bunun yanı sıra Akasya BinBin Durağı açılışına özel Akasya Mobil Uygulama Kullanıcılarına Kahve ikramı hediye" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı