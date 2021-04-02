AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği

Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. AVM, iş birliği kapsamında, karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yurtdışında sık kullanılan elektrikli Türkiye'de de popüler hale gelen ve scooter kiralama girişimlerinin ardından Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kullanıcı dostu mobil uygulaması ile anlık kiralama imkanı sağlayan ve şehir içi ulaşımı kolaylaştıran BinBin artık Akasya ana giriş kapısı önünde. Bu iş birliği ile karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan Akasya çevreci, eğlenceli ve pratik ulaşım çözümlerini hayata geçiriyor. Alışveriş merkezine gidiş ve gelişlerde BinBin kullananlarını çok özel indirimler ve süprizler de bekliyor. Kullanıcılar, BinBin sürüşlerinde Akasya Mobil Uygulamasını indirerek iki kullanımlık kod ile iki kez yüzde 20 indirimli sürüş keyfi yaşayacaklar. Bunun yanı sıra Akasya BinBin Durağı açılışına özel Akasya Mobil Uygulama Kullanıcılarına Kahve ikramı hediye" denildi.


AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AVM ile scooter şirketinden çevreci iş birliği - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:56:34. #1.16#
title