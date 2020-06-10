AVM içi lokanta, kafe ve restoran işletmecileri Baran'ı ziyaret etti AVM içi lokanta, kafe ve restoran işletmecileri Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

AVM içi lokanta, kafe ve restoran işletmecileri Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı olan ve Alışveriş Merkezleri (AVM) içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmecileri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları aktardı. ATO Başkanı Baran'ın makamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek gerçekleşen görüşmede, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçen yeme-içme sektörünün kira başta olmak üzere pandemi etkisiyle oluşan bir dizi sorunu gündemde yer aldı.

Yeni normalleşme sürecinde AVM'lerdeki ziyaretçi sayılarının salgın öncesi döneme göre azaldığını kaydeden sektör temsilcileri, ziyaretçilerin öncelikli alışverişlerini yaparak çok fazla zaman geçirmeden AVM'den ayrıldığını belirtti. AVM'lerdeki lokanta, kafe ve restoranlardan yiyecek içecek hizmeti almak konusunda ziyaretçilerin çekimser davrandığını dile getiren sektör temsilcileri yeni dönemde işlerinin azaldığına dikkat çekerek AVM yönetimlerinden kira desteği beklediklerini belirttiler.

AVM'lerde 800 bin istihdam

Ziyarette AVM'lerdeki lokanta, kafe ve restoran işletmecilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Baran, Türkiye'de 450'ye yakın AVM olduğunu bunların yaklaşık 40'nın Ankara'da faaliyet gösterdiğini belirtti. AVM'lerin ticaretin devamının sağlanması açısından önemli merkezler olduğunu dile getiren ATO Başkanı Baran, hizmet sektörüne istihdam sağlaması açısından da AVM'lerin önemli olduğunu belirtti. Baran, "Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin istihdam edildiği AVM'ler Türkiye ekonomisinin bir gerçeği haline geldi. AVM'lerdeki ekonomi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA