AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
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AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler -AVM güvenlikleri maske konusunda uyardıkları vatandaşla tekme tokat kavga etti Antalya'da bir AVM'nin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı.

AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler

-AVM güvenlikleri maske konusunda uyardıkları vatandaşla tekme tokat kavga etti

ANTALYA - Antalya'da bir AVM'nin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre AVM girişinde maske takılması konusunda uyarılan vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Maske takmakta direnen vatandaş iddiaya göre güvenlik görevlisine vurunca tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık biranda karıştı ve güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme tokat kavga yaşandı. Kavgaya kadın güvenlik görevliler de dahil olurken güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan vatandaşın darp edildiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

AVM yönetimi, güvenlik görevlilerin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnen bir kişinin saldıran tavırları sebebiyle istenmen bir durum yaşandığı ve saldırgan müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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