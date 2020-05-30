AVM-DER'den Başkanı Çelik: "AVM'ler eviniz kadar güvenli"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVM-DER'den Başkanı Çelik: "AVM'ler eviniz kadar güvenli"

Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-DER) Başkanı Tahir Çelik, AVM'lerdeki korona virüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu, ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını söyledi.

AVM-DER'den Başkanı Çelik:
30.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:48

Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-DER) Başkanı Tahir Çelik, AVM'lerdeki korona virüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu, ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını söyledi.

AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlandı. 1 Haziran itibariyle de sinema ve eğlence haricinde tam kadro AVM'ler hizmet vermeye başlayacak. AVM-DER ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik yaptığı açıklamada, AVM'lerdeki korona virüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu, ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını kaydetti. Ülke genlinde sayıları 460'ı bulan AVM'lerde tedbirler kapsamında girişte ateş ölçümünden, kapasite oranlarına, klima ve havalandırma sistemlerinden, özel dezenfekte işlemlerine kadar yeni normale geçiş kuralları uygulanmaya başlandı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için sağlıklı ve evlerindeki gibi güvenilir bir ortam oluşturabilmenin önemine değinen Çelik, "Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile İçişleri Bakanlığı tarafından, alışveriş merkezleri hakkındaki korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nce karara bağlanarak ilgili Valilikler tarafından Alışveriş Merkezlerine tebliğ edilen esasları dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık, tedbirlerde en ufak bir gevşeme ve ihmale mahal vermeden ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kafe ve Restoranların 15 Haziran'da yeniden açılmasını beklediklerini ancak Cumhur Başkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada açılış tarihinin 1 Haziran olarak ilan etmesi büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Kafe ve restoranların AVM'lerin ziyaretçileri ile yeniden buluşma tarihinde hizmet vermesi AVM'lerin ziyaretçi sayılarını artıracak ve normalleşme sürecini de hızlandıracaktır" dedi.

Çelik vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren gönül rahatlığı içerisinde, korkmadan alışveriş merkezlerine gelebileceklerini kaydettiği açıklamasına şöyle devam etti:

"AVM'ler en üst düzeyde tedbir almalarına rağmen AVM'ler üzerinde yanlış bir algı oluşturuldu ve adeta AVM'ler bir günah keçisi haline getirildi. Özellikle klima konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyada maalesef toplumda bir panik havası oluşturuldu. Alışveriş merkezlerinin ortak alanlarında kesinlikle iç ortam havası kullanılmayarak, ortama yüzde 100 taze hava veriyoruz ayrıca havalandırma sistemlerini gece de çalıştırıyoruz. Hazırlık döneminde klima santrallerinin filtrelerinin temizlik ve bakım işlemleri yapıldı ve hatta bir çok AVM'de yenilendi. Özetle söylemek gerekirse hassasiyetle ve ciddi sorumluluk bilinci ile çok güçlü tedbirler aldık ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş keyfine kaldıkları yerden devam edebilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Can Bartu İlhan Cavcav Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: AVM-DER'den Başkanı Çelik: "AVM'ler eviniz kadar güvenli" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 13:48:34. #1.15#
title