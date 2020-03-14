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Ekonomi

AVM-DER'den açılış-kapanış saatleriyle ilgili açıklama

DER Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "AVM'lerin açılış kapanış saatleri ile ilgili açıklamanın AVM Yönetimleri açışından hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

14.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:31
AVM-DER'den açılış-kapanış saatleriyle ilgili açıklama

AVM-DER Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "AVM'lerin açılış kapanış saatleri ile ilgili açıklamanın AVM Yönetimleri açışından hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca, AVM'lerin geç açılıp kapatılmasını da bir tedbir olarak görmüyoruz. Aksine ülkemizdeki panik havasını artırarak karaborsacılara fırsat vereceğini düşünüyoruz" dedi.


AVM-DER Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "COVİD-19 (Coronavirüs) salgını tehdidi kapsamında ülkemizde vatandaşların alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği sayıları 460'ı bulan AVM'lerde önlemler üst düzeyde uygulanırken, AVM sektöründen yatırımcıları barındıran dernek tarafından AVM'lerin açılış kapanış saatlerine ilişkin yapılan açıklama, AVM yönetimlerini bağlayıcı olmadığı gibi, vatandaşın tedarik süreçlerinde bir çok aksaklığa neden olması muhtemel bir uygulama olacaktır" dedi.


Bu nedenle AVM'lerin açılış kapanış saatleri ile ilgili açıklamanın AVM Yönetimleri açışından hiçbir bağlayıcılığı olmadığını vurgulayan Çelik şunları kaydetti:


"Ayrıca, AVM'lerin geç açılıp kapatılmasını da bir tedbir olarak görmüyoruz. Aksine ülkemizdeki panik havasını artırarak karaborsacılara fırsat vereceğini düşünüyoruz. AVM-DER olarak alışveriş merkezlerimizde vatandaşlarımız süre ve saat engeli olmadan önceden nasılsa aynen olduğu gibi gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceklerini duyururuz."


"Alınan tedbirler üst düzeyde, Bakanlıkla koordine halindeyiz"


"Bu dönemde yapılan dezenfekte işlemleri ile COVİD 19'un ziyaretçilerimize olan etkilerini önlenebiliyor ve bulaşıcı olması engellenmektedir" diyen Çelik şöyle devam etti:


"Bu konuda en önemli faktörlerden birisi, kullanılan temizlik ürünlerinin yanı sıra yapılan temizliğin yöntemi ve frekansları da hayati bir durum taşıyor. Başta alışveriş merkezlerinin yeme içme alanları, çocuk eğlence mekanları, tuvaletleri, bebek bakım odaları, asansörleri, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, asansör düğmeleri gibi temas gerektiren bir ünite var. Bütün bu alanlarda rutin günlük yapılan temizlik ve temizlik sonrasında kullanılan dezenfeksiyon kimyasallarıyla hijyen sağlanarak hastalık kaynağı bakteri ve virüslerin barınmasını engelliyoruz. Bununla birlikte daha önce aylık periyotlarla yapılan virüs ve bakterilere karşı ortam ve yüzey dezenfeksiyon işlemlerini haftalık periyotta yapılıyor. Dezenfekte işlemlerini müteakiben numuneler alıyor ve meydana gelmesi muhtemel bir enfeksiyon kaynağına karşı düzenli olarak ölçümler yapılmaktadır.


AVM'lerde nano-teknoloji ile bu işlemleri yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin konforu için almış olduğumuz bütün bu tedbirler ile birlikte ziyaretçilerimizin toplu yaşam alanlarındaki hijyen kurallarına dikkat etmesi ve özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan talimatlara riayet etmesi gerekiyor. Ülkemizde de vaka görülmesi ile birlikte, salgın hastalık riskine karşı insanlarımızın endişe ve tedirginlikleri artmış durumda. Bizler gerekli sabun ve antiseptik özelliği taşıyan malzemeleri tuvaletlerimizde bulundurulması konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca alışveriş merkezlerinde görevli sağlık personelimiz teyakkuzda. Özetle söylemek gerekirse çok güçlü tedbirler aldık ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş merkezlerimize gelebilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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