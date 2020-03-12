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AVM-DER'den Açıklama 'Coronavirüs Önlemlerimiz Güçlü ve En Üst Düzeyde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması ile duyurduğu ülkemizdeki Coronavirüs (COVID-19) vakasının ardından alışveriş merkezlerindeki sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki tedbirlerin artırıldığı açıklandı.

12.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:37
AVM-DER'den Açıklama 'Coronavirüs Önlemlerimiz Güçlü ve En Üst Düzeyde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması ile duyurduğu ülkemizdeki Coronavirüs (COVID-19) vakasının ardından alışveriş merkezlerindeki sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki tedbirlerin artırıldığı açıklandı.


Türkiye'de sayıları 450'yi bulan AVM'lerde tedbirler kapsamında özellikle el yıkama için özel dezenfektanlar kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte virüse karşı kimyasal dozajlama ile birlikte düzenli kontroller yapılarak, genel temizlik ve hijyen hizmetleri sıklaştırıldı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturabilmenin önemine değinen AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, Coronavirüs'e karşı aldıkları bir dizi önlemi açıkladı. Virüsün perakende sektörünün bel kemiğini oluşturan AVM'ler açısından dikkat ve hassasiyetle izlenerek mücadele konusunda en üst düzeyde tedbirler alındığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu "Yapılan dezenfekte işlemleri ile Coronavirüs'ün ziyaretçilerimize olan etkilerini önlenebiliyor ve bulaşıcı olması engellenebiliyor. Buradaki en önemli faktörlerden birisi kullanılan temizlik ürünlerinin yanı sıra yapılan temizliğin yöntemi ve frekansları da hayati bir durum. Başta alışveriş merkezlerinin yeme içme alanları, çocuk eğlence mekanları, tuvaletleri, bebek bakım odaları, asansörleri, yürüyen merdiven bantları,kapı kolları, asansör düğmeleri gibi temas gerektiren bir ünite var. Bütün bu alanlarda rutin günlük yapılan temizlik ve temizlik sonrasında kullanılan dezenfeksiyon kimyasallarıyla hijyen sağlanarak hastalık kaynağı bakteri ve virüslerin barınmasını engelliyoruz.Bununla birlikte daha önce aylık periyotlarla yapılan virüs ve bakterilere karşı ortam ve yüzey dezenfeksiyon işlemlerini haftalık periyotta yapılıyor. Dezenfekte işlemlerini müteakiben numuneler alıyor ve meydana gelmesi muhtemel bir enfeksiyon kaynağına karşı düzenli olarak ölçümler yapılmaktadır."


Gönül Rahatlığı ile AVM'lerde Alışveriş Yapabilirsiniz.


AVM-DER Başkanı Tahir Çelik vatandaşların gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabileceklerini kaydettiği açıklamasına şöyle devam etti" Dezenfekte ve hijyen sağlama işlemleri ; salgın hastalık kapma riski sebebiyle, günlük yaşamımızı etkileyen, bizleri toplu yaşam alanları dışına iten mikroorganizmaların ortamda oluşmamasını sağlayarak steril bir ortam hazırlanması işlemidir. Bu steril ortamın sağlanmasında teknoloji en üst seviyede kullanılmaktadır. AVM'lerde nano-teknoloji ile bu işlemleri yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin konforu için almış olduğumuz bütün bu tedbirler ile birlikte ziyaretçilerimizin toplu yaşam alanlarındaki hijyen kurallarına dikkat etmesi ve özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan talimatlara riayet etmesi gerekiyor, ülkemizde de vaka görülmesi ile birlikte, salgın hastalık riskine karşı insanlarımızın endişe ve tedirginlikleri artmış durumda. Bizler gerekli sabun ve antiseptik özelliği taşıyan malzemeleri tuvaletlerimizde bulundurulması konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca alışveriş merkezlerimizde görevli sağlık personelimiz teyakkuzda. Özetle söylemek gerekirse çok güçlü tedbirler aldık ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş merkezlerimize gelebilirler." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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