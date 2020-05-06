AVM-DER Başkanı Çelik: "Süreç içerisinde kendimizi test etmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı ile birlikte alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı ile birlikte alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta açılacak. Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, "AVM'leri açtığımızda bir izdiham görüntüsü oluşmayacak" derken, AVM'lerin kademe kademe açılacağını söyledi. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun stratejileri ile çok önemli bir başarıya imza atıldığını belirten Çelik, "Gerçekten bu noktaya kolay gelinmedi. Bundan sonra da biz hiçbir çabanın ve gayretin bu çalışmaların dışında olmasını istemeyiz. Alışveriş merkezleri olarak bu süreci sekteye uğratmakta istemeyiz. Normalleşme sürecine geçmemiz de önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu normale geçiş sürecinde alışveriş merkezleri de 11 Mayıs itibarı ile faaliyetlerine devam edecekler. Bunun uygulanması ile alakalı birçok kural ve kaideler var. Ama şunu söyleyelim ki yanlış bir algı oluşmasın. Bu aceleye getirtilecek bir süreç değil. Biz sadece başlangıç olarak 11 Mayıs tarihini söylüyoruz. İnsanların aklında kalan kalabalık alışveriş merkezi görüntüsü, konser alanları, indirimler, izdihamlar. Böyle bir şey olmayacak. Bu tamamen bizim hafızlarımızda kaldı. Önemli bir sürede bunun gerçekleşmesini de beklemiyoruz. Zaten AVM'leri açtığımızda bir izdiham görüntüsü oluşmayacak" diye konuştu.

"SÜREÇ İÇERİSİNDE KENDİMİZİ TEST ETMİŞ OLACAĞIZ"

Normalleşmede uyulması gereken birçok konu olduğunu dile getiren Tahir Çelik, "Hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz ama kaldığımız gibi devam etmeyeceğiz. Daha farklı ve başka kuralları olan bir hayat sistemi uygulamış olacağız. Bu alışveriş merkezlerimiz için de geçerli. Bu sektörde 2 milyon ekmek yiyen insan var. Bunların önemli bir kısmı ücretsiz izinde. Durumun bir de böyle ekonomik ve insani tarafı da var. 11 Mayıs itibarıyla alışveriş merkezlerinin açılışına başlayacağız. Ama bu kademeli olacak. Bu eş zamanlı veya büyük açılışlar şeklinde olmayacak. Hem kendimizi süreç içerisinde test etmiş olacağız hem de yapacağımız hazırlıkları daha iyi yapmış olacağız. Aslında alışveriş merkezleri bu sürecin sonunda Haziran ayında tam açılır hale gelmiş olacak. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu korona virüs yayılım haritasına göre de her şehirdeki dağılımlar farklı. Her alışveriş merkezinin durumu farklı. Durum böyle olduğu için bütün bu kriterler baz alınacak. AVM'lerin açılmasıyla alakalı bize göre iki yeter şart var. Birincisi perakende mağazalarının açılması. Perakende mağazaları açmadan bizim alışveriş merkezlerini açmamızın bir önemi yok. Bize gelen bilgilere göre onlar da kademeli açacaklar. Daha çok ilk etapta büyük ölçekli perakendeciler, büyük ölçekli mağazalar açılacak. Kademe kademe de bu devam edecek. Sonrasında İçişleri Bakanlığının genelgesi ile kapatılan işletmeler var. Sinema salonları, eğlence alanları, kuaförler ve lokantalar. Bunların açılması için biz inisiyatif halinde yapamıyoruz. Bu yayınlanması gereken genelgenin içerisinde buraların nasıl açılacağı, buradaki kıstaslar ve kurallar hepsi yer almış olacak. Beklentimiz bu genelgenin çok kısa bir sürede yayınlanması. Zaten ilk etapta lokanta ve kafelerle alakalı bir beklentimiz var. Muhakkak burada bir takım kurallar olacak. Masaların arasındaki mesafeden tutun da yemeğin pişirilmesi, dağıtımına ve ödemesine kadar birçok konuyu içerecek. Sonrasında kademe kademe sinema salonları ve eğlence alanları var. Bunlar için de daha önemli bir süreç olduğunu görüyoruz. Bu Haziran dahi değil. Belki Temmuz ve Ağustos ayları bunun için en doğru aylar olmuş olacak. Esasında AVM'lerde normalleşmeye Ağustos ayı itibarıyla geçmiş olacağız. Ama bu süre içerisinde kademelendirerek kurallara uygun bir süre izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BU İŞİN VAZGEÇİLMEZİ"

AVM-DER Başkanı Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Normale geçiş süreci birçok üniteyi kapsıyor. Bugün sosyal hayatımızda en çok olan kelime alışveriş merkezi. Bugün okulların açılmasını değil, alışveriş merkezinin açılmasını konuşuyoruz. Bu bile bizim hayatımıza ne kadar girdiğini göstermiş oluyor. 2 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor. Bu da bu işin ekonomik boyutu ama sağlık bu işin vazgeçilmezi. Bu çok önemli. Bilim adamları ile bu konuyla ilgili konuşmalarımız, sohbetlerimiz var. Onların tavsiyeleri var. AVM'ler sadece Türkiye'de değil, dünyada bu şekilde açılıyor. Bununla alakalı kurallar ve kaideler oluşacak. İnsanları belirli kapasitenin üzerinde alışveriş merkezlerine almayacağız. Öngördüğümüz rakam 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde. Bunun yurt dışı örnekleri de var. Mesela Amerika'da 4,6 metrekareye bir kişi olarak hesapladılar. Biz güvenlik standartını yüksek aldık ve dedik ki 'Alışveriş merkezlerini açmaya başladığımızda 10 metrekareye bir kişi olun.' Öncelikle kapasite meselesi ile başlayacağız. Girişler çok önemli. İzdiham olmasına müsaade etmeyeceğiz. Sosyal mesafeye uygun bekleme alanları oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz muhakkak maskeli olacak. Bu olmazsa olmazımız. İstisnasız gelen bütün ziyaretçilerimizin ateşini ölçeceğiz. Ölçüm yapmadan kimseyi alışveriş merkezlerine almayacağız. AVM'lerin ortak alanları AVM yöneticilerinin sorumluluğunda. Buralarda yapılacak temizlikte nano teknolojiler kullanacağız. Yüzeyi uzun süre temiz tutan kimyasallar kullanacağız. Asansör gibi üniteleri kısıtlayacağız. Asansörleri açmayacağız. Çünkü bizim için gördüğümüz kadarıyla riskli olan konular bunlar. Ortak alanlarda ki sorumluluk AVM yöneticilerinde. Bu konuda halkımızın içi rahat olsun. AVM yöneticileri en kalifiye insanlardan oluşuyor. Hem eğitimleri hem tecrübeleri itibariyle gerçekten bu işi dört dörtlük yapacaklar."

"MÜŞTERİLERİMİZ ELDİVENLERLE VE BELİRLİ BİR KAPASİTEYE GÖRE MAĞAZALARA ALINACAK"

Esas konunun aslında mağazalar olduğunu ifade eden Çelik, "Perakende mağazaların kendi sorumluluğunda. Burada alınacak önlemlerde çok önemli. Buraya bir tekstil ürünü almaya gireceksiniz, o ürüne dokunup bırakacaksınız. O ürünü başkasının alması da bir risk teşkil ediyor. Bunun alakalı perakende gruplarımızın yaptığı çok güzel çalışmalar var. Örneğin bir dezenfektan kabini oluşturmuşlar. Burada ultraviyole ışınlarla belli bir süre bekleterek o kıyafetleri dezenfekte edip bunları müşterilerine verecekler. Bazı gruplarımız direk evlere poşetli halde gönderiyor. Kasiyerlerimiz maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hareket edecekler. Müşterilerimiz eldivenlerle ve belirli bir kapasiteye göre mağazalara alınacak. Biz bu konularda destek olacağız fakat buralardaki sorumluluk mağazalara ait olacak. Devletimizin de alışveriş merkezleri üzerinde denetimleri olacaktır bunu istiyoruz" dedi.

Klima konusuna da değinen AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, "Ortak alanlarda kullanılan klima sistemleri daha farklı. Bunlar büyük klima santralleri vasıtasıyla yapılıyor. Burada yüzde 100'e yakın taze hava verme imkanımız var. Mağaza içlerine geldiğimizde ise fancoil sistemleri var. Fancoil sistemler ise bir ortamdaki havayı alıp şartlandırıp yine aynı ortama veren basit sistemlerdir. Bu bir risk teşkil ediyor mu? Tabii ki de ediyor. Bunlarla alakalı pervanede mağazalarımız bakımlarını yaptırdığı müddetçe bir sorun olmayacaktır. Biz de bunun kontrollerini yapacağız. Bunların hepsiyle ahlaklı bir çok önlem almak mümkün. Bu konuda elimizden gelen gayret ve çabayı göstermiş olacağız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA