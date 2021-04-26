AVM-DER: "AVM'ler kısıtlamalardan muaf tutulmalı"
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AVM-DER: "AVM'ler kısıtlamalardan muaf tutulmalı"

AVM-DER: 'AVM'ler kısıtlamalardan muaf tutulmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DER) ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik, vaka sayılarının ciddi düşüş göstermesi ile birlikte alınacak ilave tedbir kararlarından alışveriş merkezlerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

DER) ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik, vaka sayılarının ciddi düşüş göstermesi ile birlikte alınacak ilave tedbir kararlarından alışveriş merkezlerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

AVM-DER ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Çelik, kısıtlamalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Başkan Çelik, AVM'lerin sokağa çıkma saatlerinden dolayı ekonomik olarak zor bir sürece girdiğini ifade ederek, "Ramazan ayının 2'nci haftasından itibaren Ramazan Bayramı'nı kapsayacak bir tam kapanmanın konuşulduğu bu günlerde ülkemizde sayıları 460'ı bulan AVM'lerde bütün dünyada uygulanan her türlü tedbirler en üst seviyede hassasiyetle uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Alışveriş merkezi ziyaretçileri için son derece güvenilir bir ortam oluşturabilmeyi başardıklarına değinen Başkan Çelik, salgın sürecinde alışveriş merkezlerinin ekonomik olarak da birçok fedakarlığa katlandığını açıkladı. Özellikle yeme içme, sinema ve eğlence bölümlerinin kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörler olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

"Sadece yeme içme sektöründe kısıtlamalardan direk etkilenen 2 milyon çalışan var. Bu sektörlere yardımcı ulaşım, lojistik ve hizmet sektörleri yan sektörleri de dahil ettiğinizde problemin boyutu orada çıkacaktır. Bu sektörlerin ziyaretçilerimize hizmet verememesi sebebiyle kendileri ekonomik zorluklara katlanırken bu durum AVM yönetimleri ve ziyaretçilerimizi de olumsuz olarak etkilemektedir."

Başkan Çelik, kısa çalışma ödeneğine devam edilme kararının son derece sevindirici olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda teşekkür etti.

Yargı Reform Paketi kapsamında düzenlenmesi öngörülen kira alacakları konusunda AVM'lerin düzenlemeden muaf tutulması gerektiğini kaydeden Başkan Çelik, "AVM'ler pandeminin başladığı Mart 2020 tarihi itibari ile kira alacakları konusunda kapalı dönemlerde hiç almama, diğer dönemlerde de indirim yapmak suretiyle kiracılarına her türlü kolaylığı yaptılar. Bundan daha fazlasının kanun yolu ile yapılmasını istemek, AVM'leri çarkını çeviremeyecek duruma getirir. Özellikle 'ortak giderler' AVM'lerin kırmızı çizgisi olup bu konuda yapılacak bir muafiyet düzenlemesi AVM'lere kepenk kapattırır. Bu konuda yetkililerin konuya hassasiyet ve hakkaniyet ile yaklaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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