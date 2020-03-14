AVM'den korona virüs açıklaması
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Gaziantep, Türkiye, Güncel

AVM'den korona virüs açıklaması

Gaziantep'teki Primemall AVM'den yapılan açıklamada alış veriş merkezinde korona virüs ile ilgili gerekli hijyen tedbirlerin alınarak, sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

14.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:34
AVM'den korona virüs açıklaması

Gaziantep'teki Primemall AVM'den yapılan açıklamada alış veriş merkezinde korona virüs ile ilgili gerekli hijyen tedbirlerin alınarak, sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.


AVM'den yapılan açıklamada, "Dünyada pek çok ülkede ve Türkiye'de de görülen "Corona Virüs" ile ilgili, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi yönetimi olarak alışveriş merkezimizin hijyeni ile ilgili süreci titizlikle yürüttüğümüzü siz değerli basın mensuplarına bildirmek isteriz. Gerek çalışanlarımızın gerek alışveriş merkezimizin temizliği ve hijyenini dünya standartlarında sağlamak için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Hızlı ve kalıcı hijyen ve dezenfeksiyon sağlayan nano teknoloji ile tüm alanlarımızda belli aralıklarla detaylı temizlik ve sanitizasyon işlemi yaparak müşterilerimizi hijyenik bir ortamda ağırlamaya özen gösteriyoruz. Alışveriş merkezi içerisinde yerleştirdiğimiz hijyen noktalarında özel dezenfektanlarla da ziyaretçilerimizin sağlığını korumaya yönelik önlemler alarak hizmet veriyoruz. Ülkemiz ve dünya için daha sağlıklı ve mutlu günlerin birlikte çalışarak birlik içinde aşılacağına olan inancımız tamdır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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