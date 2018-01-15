Avm'den Isıtan Hediye

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 17-21 Ocak tarihleri arasında 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese TV battaniyesi hediye edecek.

17-21 Ocak tarihleri arasında, AVM içerisinde bulunan mağaza veya kiosklardan, kampanya süresi boyunca toplamda ya da tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapmak ve danışma noktasında kampanyaya katılmak yeterli olacak.

Yeşilyurt AVM'den yapılan açıklamada, "Kış kampanyamızda, soğuk sonbahar ve kış günlerinde televizyon seyrederken dizlerimizin üstüne aldığımız, evimizin her köşesinde kullanabileceğiniz birbirinden dekoratif ve yumuşacık battaniyeler sizleri bekliyor. Ayrıca, AVM'deki mağazalardan alışveriş yapan Lucky Card'lı ziyaretçilerimiz mağazalarımızdan yapılan alışverişin faturasını danışma noktasından işleterek puanlarını biriktirebiliyor ve birbirinden güzel hediyelerin sahibi oluyor" denildi. - SAMSUN