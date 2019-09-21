AVM'den hizmet kalitesi birinciliği

21.09.2019 12:00

Alışveriş merkezlerinin hizmet kalitelerini ölçümlemek amacıyla her yıl 6 defa gerçekleştirilen "Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi" kapsamında, Samsun'daki AVM birincilikle ödüllendirildi.



Samsun'un Merkez Canik ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan ve 140 bin metrekarelik inşaat ve 65 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin en büyük AVM yatırımı olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Türkiye'deki tüm AVM'lerin katılabildiği "Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi" 2019 yılı 4'üncü döneminde, gizli müşteriler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hizmetteki kalitesini ödülle taçlandırdı



100 tam puan aldı



8 ana hizmet kategorisinde değerlendirilen AVM'ler arasında, Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza, hizmet kalitesiyle birinciliğe hak kazandı. Projeye üye olan alışveriş merkezlerinin, fiziksel koşullar, güvenlik hizmeti, danışma hizmeti, temizlik hizmeti, yemek yenilen ortak alanlar, otopark, tuvaletler ve sinema olmak üzere 8 unsurda ölçümlendiği Benchmark Projesi'nde Piazza AVM sahip olduğu olanaklar ve verdiği hizmetle 100 tam puan aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA