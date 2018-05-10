Avm'den Annelere Sukulent Hediyesi

Samsun'da bir AVM, 'Anneler Günü' kapsamında 100 TL'lik alışveriş yapan annelere sulukent hediye edecek.

Anneler Günü haftasında Karadeniz'in en büyük yaşam ve alışveriş merkezi Samsun Piazza AVM, anneleri özel sürprizlerle ağırlayacak. 11, 12, 13 Mayıs tarihlerinde tek seferde 100 TL'lik alışveriş yapan annelere sukulent hediye edecek AVM, 12 Mayıs Cumartesi günü özel bir fotoğraf çekimi, 13 Mayıs Pazar günü de kupa boyama atölyesi düzenleyecek.

Anneler Günü haftasında ziyaretçi annelerini mutlu etmeyi hedefleyen Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi 12 Mayıs Cumartesi günü anne ve çocuklara özel bir fotoğraf çekimi yapacak. Günün anısı olarak fotoğrafları mıknatıslı açacak üzerine basarak ziyaretçilerine hediye edecek olan Samsun Piazza AVM, 13 Mayıs Pazar günü de anneler ve çocuklarına unutamayacakları bir kupa boyama atölyesi düzenleyecek.

Saat 14.00 -18.00 saatleri arasında 1. kat etkinlik alanında yapılacak kupa boyama atölyesinde anne ve çocuklarını ağırlayacak olan AVM, anne ve çocukların birlikte tasarlayacakları kupaları da günün anısı olarak hediye edecek. - SAMSUN