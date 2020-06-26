AVM'deki yangın söndürüldü
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AVM'deki yangın söndürüldü

Batman'da bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

AVM'deki yangın söndürüldü
26.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:09

Batman'da bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Batman Turgut Özal Bulvarı Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük AVM'sinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler AVM'yi sararken, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen TÜPRAŞ, karayolları, Kozluk Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Ekiplerin büyük uğraşı sonucu AVM'de çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Batman Valisi Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç incelemelerde bulundu.

Yangın nedeni ile AVM tamamen kül olurken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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