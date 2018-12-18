Avm'deki Spor Salonunda Yangın (3) (Aktüel)

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA - GÜNGÖREN'de bulunan AVM'nin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

AVM'nin içinde bulunan spor salonunun soyunma odası ve saunasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapılırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA