AVM'deki oyun salonları 3 ay sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan oyun salonları yeniden hizmet vermeye başladı.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan oyun salonları yeniden hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacak olan işletmelerle ilgili yayınladığı genelge doğrultusunda sinema salonu, düğün salonu, internet oyun alanları gibi yerler bugünden itibaren yeniden faaliyetlerine başladı. Bu genelge kapsamında Karabük'te de korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan oyun alanları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Hijyen çalışmalarının tamamlandığı oyun alanları tekrar eski günlerdeki yoğunlukların yaşanmasını bekliyor.

Alışveriş merkezindeki bowling oyun salonunda müdürlük yapan Serpil Emlik, uzun süredir oyun salonlarının açılmasını beklediklerini belirterek, "Bugünü bekliyorduk açıkçası. Bir haber gelsin işlerimizin başına dönelim diye. Çok şükür o haberde geldi, dükkanımızı açtık" dedi.

Emlik, oyun salonundaki bütün cihazların dezenfekte edildiğini, müşterilerinin gönül rahatlığı ile eğlenmek için tercih edebileceklerini söyledi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarının uyulduğu eğlence merkezleri ilk misafirlerini ağırladı. Uzun süredir oyun alanlarından uzak kalan çocuklar genelgenin yayınlanmasının ardından aileleri ile birlikte alışveriş merkezine gelerek oyun salonlarında eğlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA