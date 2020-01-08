AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı

08.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:12

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'daki AVM'nin üst katında yer alan bir kafeteryanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay nedeniyle kafede bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA