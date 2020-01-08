AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı
Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'daki AVM'nin üst katında yer alan bir kafeteryanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Olay nedeniyle kafede bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.