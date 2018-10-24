Avm'de Yürüyen Merdiven Kazasına Çifte Soruşturma

SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 28 ortaokul öğrencisinin yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Canik ilçesinde meydana geldi. Fatih Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, sinema için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden 28'i, dengesini kaybederek düştü. Düşerken, birbirine çarpan çocuklar, yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle öğrenciler, ezilmekten son anda kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 28 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler, taburcu edildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde düşme sonucu yaralanan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi. Açıklamada, kazayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma başlatıldığına yer verildi.

- Samsun