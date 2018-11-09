Avm'de Yangın Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. AVM'de mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin alt katında bulunan çocuk oyun alanı bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunanlar alışveriş merkezi saran dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, alışveriş merkezinin üst katında mahsur kalanlar itfaiye araçlarının merdivenleriye kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)