AVM'de vatandaştan 200 bin dolar çalan Cezayirli hırsızlık zanlısı kamerada

Zeytinburnu'nda bir AVM'de vatandaştan 200 bin dolar çalan Cezayirli hırsız yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir AVM'nin içerisindeki mağazada kıyafet deneyen vatandaşın çantasını ve içinde bulunan 200 bin doları çalan şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan giyim mağazasında, 18 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim mağazasında kıyafet deneyen Salih B. (24), kıyafetler ve elindeki çantayla birlikte deneme kabinine girdikten sonra bir süredir onu takip ettiği düşünülen Cezayir uyruklu Sıdı B. kabine yaklaştı ve hızlı bir şekilde içeride bulunan çantayı alarak oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığını fark eden Salih B., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada ve alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelinin eşkalinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli 21 Temmuz Pazar günü Aksaray Metro İstasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada 9 bin dolar bulunan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Sıdı M. isimli şahısın daha önce benzer suçlardan tutuklandığı, bir süre sonra denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldığı fakat denetimli serbestlik şartlarını yerine getirmediği için firari pozisyonuna düştüğü ve 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısın mağazaya girdiği, bir süre sonra çaldığı çantayla mağazadan çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA