Alışveriş Merkezinde Satırlı Saldırgan Dehşeti Kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Olay sonrası iki kişi yaralanırken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGAN, SATIRLA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ KOVALADI

Alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restoranda oturan bir kişiyle, dışarıdan gelen bir başka kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine restoranda sonradan gelen şahıs yanında bulundurduğu satırı çıkarıp rastgele sallamaya ve tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE SATIRI NASIL SOKTUĞU ARAŞTIRILIYOR

Bu kovalamaca sırasında satırın çevredeki vatandaşlara isabet etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Saldırganın alışveriş merkezine satırla nasıl girdiği ve güvenlik noktalarını nasıl geçtiği konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka suçlardan da aranmasının olduğu öğrenilen şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.