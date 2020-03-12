AVM'de korona virüse karşı önlem AVM'de korona virüse karşı önlem Ankara'nın en büyük Alışveriş Merkezlerinden olan Nata Vega Outlet'de ziyaretçilerin toplu kullandığı alanların tamamı dezenfekte edildi.

AVM'de korona virüse karşı önlem

ANKARA - Ankara'nın en büyük Alışveriş Merkezlerinden olan Nata Vega Outlet'de ziyaretçilerin toplu kullandığı alanların tamamı dezenfekte edildi.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezindeinsanların kullandığı toplu kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de Koronavirüsün görüldüğünü açıkladıktan hemen sonra Nata Vega Outlet yetkilileri en üst seviyede önlemler aldı. Alışveriş Merkezinde çocuk alanlarından, mescide kadar, insanların toplu alanları kullanıldığı her yer özenle dezenfekte edildi. Tüm temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan Nata Vega Outlet, AVM'nin girişin de ise ziyaretçileri için el dezenfektanı uygulamasına geçti. Ayrıca Nata Holdinge bağlı diğer Alışveriş merkezleri de düzenli şekilde yetkililer tarafından dezenfekte ediliyor.

Kaynak: İHA