AVM'DE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ  (2)

08.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:02

İstanbul DHA - ZİNCİRLİKUYU'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü-------

-Kafeden görüntüler

Kaynak: DHA