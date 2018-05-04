Kadınlar Tuvaletini Dikizleyen Sapık Panel ile Duvar Arasına Sıkışarak Öldü

Kanada'nın en büyük alışveriş merkezlerinden birinin kadınlar tuvaletindeki otomatik sifon çalışmayınca yetkililer sifonu tamir etmesi için tamirci çağırdı. Duvar içinde olan otomatik sensör panelini söken tamirci içeride sıkışmış erkek cesedi buldu.

PANEL İLE DUVAR ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞÜP SIKIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı araştırmada, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen gencin, kimsenin olmadığı sırada kadınlar tuvaletindeki havalandırmadan içeri girdiği ve panel ile duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkıştığını tespit etti.

CESEDİN GÜNLERCE KALDIĞI BELİRLENDİ

Gencin cesedinin bulunduğu yerde öldüğü ve cesedinin günlerce orada kaldığı belirtildi. Adamın neden havalandırmadan girdiği bilinmezken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.