AVM'de hırsızlık kamerada

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de bir AVM'de iki mağazaya giren 3 çocuk girdikleri mağazalarda kaşla göz arasında cep telefon ve çanta çaldılar. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Sarıyer'de bulunan bir AVM'de meydana gelen olayda, bir kadının cep telefonun çalındığı şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler AVM'lerdeki mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde çocukların, kıyafet deneme bahanesiyle bir kadının yanına yaklaştığı görülüyor. Çocuklardan ikisi ikisi perdeleme yaparken üçüncü çocuğun Reyondaki elbiselere bakan kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çalıyor. Başka bir mağazaya da giren çocuklar, torunuyla oynayan bir adamın çantasını kaşla göz arasında çaldı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çocukların kimliklerini belirleyerek izlerini sürdü. Yapılan operasyonda 3 hırsız çocuk büro amirliğine teslim edildi. İşlemleri tamamlan çocuklar, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa