AVM'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü
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AVM'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü

Rusya'da bulunan AVM'de iki yaşındaki çocuk, annesi fotoğrafını çekmek isterken asansör ile merdiven arasındaki boşluktan aşağı düşerek ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rusya'daki bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, genç anne asansör beklerken iki yaşındaki kızının fotoğrafını çekmek istedi. Küçük kız poz vermek için geriye doğru yürürken merdiven boşluğundan aşağı düştü.

DURUMU AĞIR

Kızının düştüğünü göre anne, hemen merdivenlere koşarak çocuğunun yanına gitti.. Etraftakilerin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında kırık ve beyninde hasar oluştuğu belirtildi. Durumu ağır olan küçük çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü o anlar AVM'nin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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YORUMLAR (1)

  • DEDE:
    File yada düzgün bir sistem yapılması lazım mimarlar işi dikkatlice insanın sağlığını düşünmesi lazım
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