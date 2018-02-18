AVM'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü

Rusya'daki bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, genç anne asansör beklerken iki yaşındaki kızının fotoğrafını çekmek istedi. Küçük kız poz vermek için geriye doğru yürürken merdiven boşluğundan aşağı düştü.

DURUMU AĞIR

Kızının düştüğünü göre anne, hemen merdivenlere koşarak çocuğunun yanına gitti.. Etraftakilerin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında kırık ve beyninde hasar oluştuğu belirtildi. Durumu ağır olan küçük çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü o anlar AVM'nin güvenlik kameralarınca görüntülendi.