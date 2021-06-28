AVM'de Covid-19 aşısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVM'de Covid-19 aşısı

AVM'de Covid-19 aşısı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

ANKARA'da alışveriş merkezlerinde (AVM) oluşturulan aşı uygulama noktalarında, çalışanlar ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

ANKARA'da alışveriş merkezlerinde (AVM) oluşturulan aşı uygulama noktalarında, çalışanlar ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında, kentte yaklaşık 30 AVM'de aşı uygulama noktası oluşturuldu. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan sonra AVM'lerde de aşıya ulaşmada sorun yaşayan vatandaşlar ve çalışanlar 'yerinde aşı' uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı. Yenimahalle ilçesindeki AVM'de uygulama noktasında vatandaşlara, onay formu düzenleyip, sisteme girişleri yapıldıktan sonra koronavirüs aşısı yapıldı.

Aşı olanlardan AVM çalışanı Emre Demir (30), "Uygulama gerçekten devletimizin yaptığı en büyük iyiliklerden. Aşı ayağımıza kadar geldi. Hemşirelerin eli de sağ olsun çok hafifti; hiç hissetmedim yapılırken. Sinovac vuruldum. Bu zamana kadar yoğunluktan gidemedik. Burada çalışıyoruz sonuçta. Bu güzel bir proje oldu" dedi.Aşı olan Yasemin Uzunkök (32) ise, "Uygulama iyi olmuş. Zaten gün içerisinde buradayız. Randevularımızı izinli günlere ayarlamaya çalışmaktansa burada aşı uygulaması çok iyi olmuş" diye konuştu.

AVM'de Covid-19 aşısı
AVM'de Covid-19 aşısı
AVM'de Covid-19 aşısı
AVM'de Covid-19 aşısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVM'de Covid-19 aşısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:58:40. #1.16#

title