AVM'de Covid-19 aşısı

ANKARA'da alışveriş merkezlerinde (AVM) oluşturulan aşı uygulama noktalarında, çalışanlar ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

ANKARA'da alışveriş merkezlerinde (AVM) oluşturulan aşı uygulama noktalarında, çalışanlar ve vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında, kentte yaklaşık 30 AVM'de aşı uygulama noktası oluşturuldu. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan sonra AVM'lerde de aşıya ulaşmada sorun yaşayan vatandaşlar ve çalışanlar 'yerinde aşı' uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı. Yenimahalle ilçesindeki AVM'de uygulama noktasında vatandaşlara, onay formu düzenleyip, sisteme girişleri yapıldıktan sonra koronavirüs aşısı yapıldı.

Aşı olanlardan AVM çalışanı Emre Demir (30), "Uygulama gerçekten devletimizin yaptığı en büyük iyiliklerden. Aşı ayağımıza kadar geldi. Hemşirelerin eli de sağ olsun çok hafifti; hiç hissetmedim yapılırken. Sinovac vuruldum. Bu zamana kadar yoğunluktan gidemedik. Burada çalışıyoruz sonuçta. Bu güzel bir proje oldu" dedi.Aşı olan Yasemin Uzunkök (32) ise, "Uygulama iyi olmuş. Zaten gün içerisinde buradayız. Randevularımızı izinli günlere ayarlamaya çalışmaktansa burada aşı uygulaması çok iyi olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu